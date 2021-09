Quirinale | Meloni | non voterei un bis del presidente Mattarella

Advertising

carlo_rodini : Per elezioni Quirinale #Meloni farà la fine de sulfo sulla capocchia di un fiammifero - Filippo18782361 : RT @Apndp: #Meloni:'Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte'.Finora,l'unica riflessione sensata sul prox #Presidentedell… - lia_meloni : @yllolsun Draghi al Quirinale così si libera Palazzo Chigi? Chi vuole al Quirinale? Mattarella deve restare? - LilianaCherubi1 : @latwittipe @FPanichi @FanteLorenzo @MonicaCirinna Con Draghi al Quirinale Giorgetti pensa agli investimenti azzopp… - Brasviz1 : @Giulio_Firenze tradotto: mollare la meloni e federare tutto con Draghi stella polare, al Quirinale è possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a Porta a Porta, in onda questa sera su Rai 1. 28 settembre 2021Lui non è interessato, spiega la leader di FdI, e non si può utilizzare come prassi la riconferma: così la politica abdica alle sue responsabilità. Partita apertissima quella di febbraioDraghi rimane al governo. L’ipotesi per ora più accreditata è che Draghi scelga la via prudente di rimanere alla guida dell’esecutivo. Anche perchè, visto lo scenario recente di una brusca frenata del ...Il nuovo gioco della politica italiana? Spaccare la Lega. Dividerla e far passare Matteo Salvini come un leader solo, isolato e nell'angolo. Parlando con deputati e senatori di tutte le forze politich ...