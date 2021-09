Operazione Pilastro | 3 ordini di carcerazione nei confronti di affiliati a clan

(Di martedì 28 settembre 2021) Si sono aperte le porte del carcere per trealdi C., colpiti da condanne definitive, per complessivi 25 anni di reclusione, a seguito dell’”. È divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bari emessa il 2 luglio 2020 che aveva riconosciuto gli stessi colpevoli, a vario titolo, di

Nell'ambito dell'sono state compiute anche perquisizioni nelle cantine delle strade in ... In via Malvasia e via dello Scalo, oltre che al, e che hanno portato a ulteriori sequestri ...... colpite da condanne definitive, per complessivi 25 anni di reclusione, a seguito dell'denominata ''. Si tratta di Cosimo Di Cosola, condannato a 9 anni e sei mesi di reclusione; ...Si sono aperte le porte del carcere per tre affiliati al clan di C., colpiti da condanne definitive, dell’operazione “Pilastro”.È divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bari emessa il 2 luglio 2020 che aveva riconosciuto gli stessi colpevoli, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso, associazione fina ...