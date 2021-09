Advertising

sportli26181512 : #Napoli, Giordano elogia Osimhen: 'Padrone del prossimo decennio': L'ex attaccante dei partenopei ha aggiunto: 'Il… - TheItalianTimes : ?? LE PAGELLE Sorpresa #Lazio per #Mourinho, conferma #Napoli. La #Juve perde #Dybala. #Sarri porta a casa il derby,… - Voormas : @vieniasalvarmi A parte quello, hanno messo da relativamente poco una libreria Mondadori a via Luca Giordano a Napo… - infoitsport : Giordano: “Per il Napoli è l’anno buono”. Galli risponde: “Attenzione al Milan!” - VaticanOutsider : RT @FrancescoGrana: I doni di Papa Francesco e del Papa emerito Benedetto XVI per la Biblioteca cardinale Michele Giordano in occasione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giordano

Corriere dello Sport

... Brunoha scavato dentro di sé, in quel repertorio del suo splendido talento, e si è messo a immaginare cosa stesse succedendo. "Sta cambiando il vento, perché ilha un attaccante ...Non vedo paragoni con Careca e. Bravo il presidente De Laurentiis ad averlo preso. Anche Insigne è in grande forma. Per me Lorenzo è l'uomo in più della Nazionale e del, sono certo ...L'ex attaccante dei partenopei ha aggiunto: "Il nigeriano come Haaland e Mbappé. È fortissimo e ha il maestro Spalletti" ...A un certo punto, è sembrato di stare dentro a un circo: lui là in mezzo, in quella specie d’arena, e tutt’intorno il silenzio ammirato ...