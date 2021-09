Napoli, Cannavaro: «Spalletti è una garanzia, sa come fare per vincere» (Di martedì 28 settembre 2021) “Il Napoli? Rispetto a qualche anno fa, i giocatori e l’allenatore hanno una esperienza diversa. Quando poi a gennaio scatterà la Coppa d’Africa e ci saranno altri impegni internazionali bisognerà capire come si gestiranno questi momenti,. La stagione è lunga e può succedere di tutto. Spalletti è una garanzia, conosce bene il nostro calcio, sa quello che bisogna fare per vincere, e lo ha fatto anche fuori dall’Italia. Mi piace molto e ha le idee chiare. E’ un allenatore a cui io le chiavi gliele darei tranquillamente”. Così Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale campione del Mondo 2006 a Sky Sport, sulle potenzialità da scudetto del Napoli. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “Il? Rispetto a qualche anno fa, i giocatori e l’allenatore hanno una esperienza diversa. Quando poi a gennaio scatterà la Coppa d’Africa e ci saranno altri impegni internazionali bisognerà capiresi gestiranno questi momenti,. La stagione è lunga e può succedere di tutto.è una, conosce bene il nostro calcio, sa quello che bisognaper, e lo ha fatto anche fuori dall’Italia. Mi piace molto e ha le idee chiare. E’ un allenatore a cui io le chiavi gliele darei tranquillamente”. Così Fabio, ex capitano della nazionale campione del Mondo 2006 a Sky Sport, sulle potenzialità da scudetto del

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cannavaro Cannavaro: 'Napoli da scudetto con questo Osimhen' Commenta per primo Fabio Cannavaro : 'Con questo Osimhen , Napoli da scudetto'.

Fabio Cannavaro: 'Spalletti sa quello che vuole. Io allenatore del Napoli? Chi lo sa...' A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Cannavaro, allenatore. 'Napoli primo? Emozione fantastica, da tifoso, allenatore, giocatore e dirigente stare lì è sicuramente importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini ma il Napoli è ...

Cannavaro: "Napoli in testa? Emozione fantastica" Corriere dello Sport Guangzhou, addio Cannavaro: “Grazie Fabio, ti auguriamo il meglio” Fabio Cannavaro non è più l’allenatore del Guangzhou FC ... Spero di essere una via di mezzo”. Sul Napoli, oggi primo in classifica a punteggio pieno: “Osimhen? Con me a marcarlo non toccava palla… – ...

Cannavaro: “Osimhen ha dimostrato di avere qualità enormi, fa reparto da solo” Fabio Cannavaro ex difensore del Napoli tra le altre ed ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky sull’avvio di stagione del Napoli. Osimhen? “Con me non avrebbe toccato palla, sarebbe uscito dal ...

