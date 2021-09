Lutto per Enrica Bonaccorti | ” Se n’è andato l’uomo più buono e gentile”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per

A noi piace pensarlo feliceaver ritrovato la sua adorata Mimmi' , scrive Luca Zingaretti , 'è stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti, lo ...ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su ...L'ex senatore è deceduto sabato scorso 25 settembre. Legnanese di nascita, aveva iniziato la carriera come sindacalista della CGIL e consigliere comunale del PCI. Il ricordo di Primo Minelli e Luigi B ...Un drammatico lutto ha colpito Chiara Rabbi e la sua famiglia: la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto 'addio' al nonno ...