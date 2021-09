Juventus, che sorpresa: Allegri ritrova due protagonisti dagli infortuni (Di martedì 28 settembre 2021) Allegri ha perso Morata e Dybala per infortunio, ma nell’allenamento di oggi si sono rivisti in gruppo Rabiot ed Arthur. La Juventus domani sfiderà il Chealsea di Tuchel per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Le due squadre hanno vinto la prima gara contro il Malmoe e lo Zenit e domani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021)ha perso Morata e Dybala pero, ma nell’allenamento di oggi si sono rivisti in gruppo Rabiot ed Arthur. Ladomani sfiderà il Chealsea di Tuchel per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Le due squadre hanno vinto la prima gara contro il Malmoe e lo Zenit e domani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : La #UEFA ha deciso di non procedere legalmente contro i tre club ancora impegnati nella #SuperLeague, pur volendola… - capuanogio : #Donnarumma triste al #PSG dove non gioca e non si è ancora ambientato. #Navas preferito da tecnico e compagni, l’e… - GiovaAlbanese : #Agnelli scrive agli azionisti di #Juventus e spiega tre valori essenziali della #SuperLeague: 'Nuovo framework con… - SPalermo91 : RT @GiovaAlbanese: Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Bernardeschi corre per una maglia da titolare, Max #Allegri potrebbe affidarsi a tutti i ca… - maxgiocondo : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… -