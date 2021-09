Ilary Blasi e Totti, voci di crisi: un dettaglio che non è passato inosservato (Di martedì 28 settembre 2021) Ilary Blasi e Francesco Totti sono innamorati da anni, quindi sarebbe difficile pensare che possano essere in crisi dopo una vita passata insieme e tre splendidi figli. Tuttavia, c'è stato qualcosa che ha allarmato i fan della coppia e che non è passato inosservato. Strano comportamento quello della conduttrice di Canale5, che avrebbe "dimenticato" di mandare gli auguri al marito tramite i social. La sua assenza ha fatto molto rumore, ma va esclusa anche una remota possibilità di rottura. Va inoltre precisato che la conduttrice non è amante dei social, che non ha mai aggiornato costantemente. Potrebbe quindi essere che Ilary abbia deciso di stare vicino a Francesco Totti nel giorno del suo compleanno, lasciandosi alle spalle il web anche solo per un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021)e Francescosono innamorati da anni, quindi sarebbe difficile pensare che possano essere indopo una vita passata insieme e tre splendidi figli. Tuttavia, c'è stato qualcosa che ha allarmato i fan della coppia e che non è. Strano comportamento quello della conduttrice di Canale5, che avrebbe "dimenticato" di mandare gli auguri al marito tramite i social. La sua assenza ha fatto molto rumore, ma va esclusa anche una remota possibilità di rottura. Va inoltre precisato che la conduttrice non è amante dei social, che non ha mai aggiornato costantemente. Potrebbe quindi essere cheabbia deciso di stare vicino a Francesconel giorno del suo compleanno, lasciandosi alle spalle il web anche solo per un ...

