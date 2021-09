Gualtieri suona “Roma nun fa’ la stupida stasera” con la chitarra – Video (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto Gualtieri, sul palco di Europa Verde, che lo sostiene nella candidatura a sindaco di Roma, ha suonato con la chitarra – piuttosto scordata – Roma nun fa’ la stupida stasera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto, sul palco di Europa Verde, che lo sostiene nella candidatura a sindaco di, hato con la– piuttosto scordata –nun fa’ la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Gualtieri suona “Roma nun fa’ la stupida stasera” con la chitarra – Video - laviniaricci83 : @QRepubblica @gualtierieurope #Gualtieri il competente economista... ah no, non era un economista ma un chitarrista… - trotta_marina : @charlielittledo @ignaziomarino Ignazio Marino per i mesi che ha governato Roma l’ha fatto bene e continuava a farl… - Sage79924769 : @gualtierieurope @virginiaraggi @EnricoMichetti @CarloCalenda E Gualtieri, candidato PD/M5S/SX a Sindaco di Roma,… - andrea_doda : @latwittipe Vero. Io Calenda lo stimo moltissimo, ma perché si sia infilato in questa deriva antipartitica non lo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri suona Centrodestra in subbuglio. Giorgetti elogia Calenda ...va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere", dice il ministro dello sviluppo economico. Si spinge ancora più in là esprimendo un giudizio lusinghiero per Calenda che suona come ...

Crozza diventa l'uomo che sussurra ai citofoni: 'Calenda chi?' Non dandosi per vinto, suona ad un'altra famiglia. 'Sono Carlo Calenda, candidato sindaco, ho ... Poi incontra due 'periferonti', abitanti di periferia, che difendono Gualtieri, il candidato del centro -...

Gualtieri suona Roma non fa la stupida stasera Il Messaggero Centrodestra in subbuglio. Giorgetti elogia Calenda | il manifesto Si spinge ancora più in là esprimendo un giudizio lusinghiero per Calenda che suona come un endorsement: «Al netto delle esuberanze – dice Giorgetti - mi pare che abbia le caratteristiche giuste per a ...

Centrodestra in subbuglio. Giorgetti elogia Calenda Giancarlo Giorgetti irrompe nella campagna elettorale per le amministrative e a pochi giorni dal voto dice alla Stampa che il voto di Roma, una delle piazze decisive, sarà deciso dalla capacità di Cal ...

...va al ballottaggio conha buone possibilità di vincere", dice il ministro dello sviluppo economico. Si spinge ancora più in là esprimendo un giudizio lusinghiero per Calenda checome ...Non dandosi per vinto,ad un'altra famiglia. 'Sono Carlo Calenda, candidato sindaco, ho ... Poi incontra due 'periferonti', abitanti di periferia, che difendono, il candidato del centro -...Si spinge ancora più in là esprimendo un giudizio lusinghiero per Calenda che suona come un endorsement: «Al netto delle esuberanze – dice Giorgetti - mi pare che abbia le caratteristiche giuste per a ...Giancarlo Giorgetti irrompe nella campagna elettorale per le amministrative e a pochi giorni dal voto dice alla Stampa che il voto di Roma, una delle piazze decisive, sarà deciso dalla capacità di Cal ...