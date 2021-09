Giustizia tributaria, 41 miliardi di contenzioso e troppi conflitti di interesse: perché la riforma prevista dal Recovery plan non può aspettare (Di martedì 28 settembre 2021) Il contenzioso fiscale ha raggiunto nel 2019 un valore complessivo pari a quasi 41 miliardi di euro. Basta questo dato per capire le implicazioni economiche per l’intero sistema-paese, della riforma della Giustizia tributaria che il governo Draghi deve presentare al Parlamento entro il mese di settembre. Si tratta di una delle misure inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. L’obiettivo è migliorare la qualità della tutela giurisdizionale dei contribuenti – imprese e privati – coinvolti nell’azione amministrativa di accertamento e riscossione. Il buon funzionamento della Giustizia tributaria ha anche rilevanti implicazioni sociali: un controllo giudiziario del prelievo fiscale realizzato secondo canoni di efficienza ed efficacia garantisce non soltanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ilfiscale ha raggiunto nel 2019 un valore complessivo pari a quasi 41di euro. Basta questo dato per capire le implicazioni economiche per l’intero sistema-paese, delladellache il governo Draghi deve presentare al Parlamento entro il mese di settembre. Si tratta di una delle misure inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. L’obiettivo è migliorare la qualità della tutela giurisdizionale dei contribuenti – imprese e privati – coinvolti nell’azione amministrativa di accertamento e riscossione. Il buon funzionamento dellaha anche rilevanti implicazioni sociali: un controllo giudiziario del prelievo fiscale realizzato secondo canoni di efficienza ed efficacia garantisce non soltanto ...

