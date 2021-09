Giulia Salemi, un ex gieffino l’ha bloccata: “Sono scioccata, non sta bene” (Di martedì 28 settembre 2021) Non soltanto la storia con Pierpaolo Pretelli e l’amicizia con Dayane Mello, l’avventura di Giulia Salemi al GF Vip 5 è stata segnata anche da alcune liti, come quelle con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio. Con il nuovo giudice di RuPaul’s Drag Race la pace è arrivata appena è finito il GF Vip e la scorsa settimana la Salemi si è fatta dei selfie con EliGreg ad una sfilata milanese… Sembra invece che tra la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e Malgy non sia tornato il sereno. Ieri sera al Grande Fratello Vip Party Giulia Salemi ha rivelato di essere stata bloccata su Instagram dal cantante di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito (che ultimamente ha bacchettato i fan dei Prelemi). Nelle ultime settimane l’influencer ha provato a cercare il profilo di ... Leggi su biccy (Di martedì 28 settembre 2021) Non soltanto la storia con Pierpaolo Pretelli e l’amicizia con Dayane Mello, l’avventura dial GF Vip 5 è stata segnata anche da alcune liti, come quelle con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio. Con il nuovo giudice di RuPaul’s Drag Race la pace è arrivata appena è finito il GF Vip e la scorsa settimana lasi è fatta dei selfie con EliGreg ad una sfilata milanese… Sembra invece che tra la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e Malgy non sia tornato il sereno. Ieri sera al Grande Fratello Vip Partyha rivelato di essere statasu Instagram dal cantante di MiInnamorato di Tuo Marito (che ultimamente ha bacchettato i fan dei Prelemi). Nelle ultime settimane l’influencer ha provato a cercare il profilo di ...

