Fedez denunciato da Pietro Maso per diffamazione | l' ha citato nel testo di una canzone

Fedez è finito nel mirino di Pietro Maso: l'omicida, protagonista di uno dei casi di cronaca più noti degli anni '90, ha denunciato il rapper per diffamazione. Guai giudiziari per Fedez, che è stato denunciato per diffamazione da Pietro Maso, l'uomo che ha scontato 24 anni di reclusione per aver ucciso i genitori nel 1991. Stando alle recriminazioni di Maso e del suo avvocato Alessio Pomponi, Fedez avrebbe parlato della complessa vicenda processuale nella canzone No Game-Freestyle, pubblicata lo scorso giugno. Si legge infatti nel testo: "Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti ..."

