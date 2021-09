Elio entra nella giuria di Italia’s got Talent (Di martedì 28 settembre 2021) MILANO – , in compagnia di Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. La nuova edizione, guidata per il sesto anno consecutivo da Lodovica Comello, approda su Sky Uno e in streaming su Now da gennaio, mentre da ottobre prenderanno il via le audizioni a Cinecittà. Elio dichiara: «Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021) MILANO – , in compagnia di Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. La nuova edizione, guidata per il sesto anno consecutivo da Lodovica Comello, approda su Sky Uno e in streaming su Now da gennaio, mentre da ottobre prenderanno il via le audizioni a Cinecittà.dichiara: «Sono felicissimo direfamiglia diGot. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per mevita contano solo il danaro e la ...

Advertising

sorrisolodo : RT @sorrisolodo: 'Italia’s Got Talent, Elio entra in giuria. Audizioni al via a ottobre | Sky TG24' ?????? | @lodocomello #IGT - sorrisolodo24 : RT @sorrisolodo: 'Italia’s Got Talent, Elio entra in giuria. Audizioni al via a ottobre | Sky TG24' ?????? | @lodocomello #IGT - sorrisolodo : 'Italia’s Got Talent, Elio entra in giuria. Audizioni al via a ottobre | Sky TG24' ?????? | @lodocomello #IGT… - EleonoraDAmore : 'Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita cont… - Frank196018 : @Enrico_Ielasi64 @elio_vito @CarloCalenda Che c'entra Casalino? Che comunque è un ingegnere che parla correttamente… -