(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– piattaforma di Crowdinvesting quotata su AIM Italia – ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale. Il fatturato è stato pari a 563.881 euro, in crescita del 26% sui 445.969 euro al 30 giugno 2020, l’è stato pari a 27.890 euro (-320.022 nello stesso periodo del 2020), mentre il risultato netto si attesta a -86.167 euro (-440.471 euro dei primi sei mesi dell’anno precedente). La Posizione finanziaria netta è attiva (cassa) e pari a 780.484 euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (cassa per 644.867 euro). La raccolta complessiva è passata da circa 6,4 milioni di euro a più di 14 milioni di euro, avvicinandosi al risultato di tutto il 2020 (17,4 milioni di euro). “Negli scorsi anni abbiamo realizzato un importante lavoro di ottimizzazione della struttura con l’obiettivo di ...

Advertising

Ad10000follower : CrowdFundMe, EBITDA positivo per la prima volta nel 1° semestre 2021 - DividendProfit : CrowdFundMe, EBITDA positivo per la prima volta nel 1° semestre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : CrowdFundMe EBITDA

Borsa Italiana

... AD di- Adesso stiamo raccogliendo i frutti e, come dimostra l', per la prima volta positivo, abbiamo raggiunto un punto di svolta, passando dall'essere una startup con ...... Sebino, UCapital24, Confinvest, Radici Pietro Industries&Brands, CleanBnB, Relatech,, ...del mercato AIM (+3%) - in un esercizio condizionato dall'emergenza sanitaria Covid - 19 - un...(Teleborsa) - Il CdA di CrowdFundMe - piattaforma di Crowdinvesting quotata su AIM Italia - ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2021. Il fatturato è stato pari a 563.881 euro, ...Una catena di locali entrata nell'olimpo del cibo da strada con la tradizione partenopea, che ora vuole sfondare in Europa (e anche a molto più ...