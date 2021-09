Cose da vedere (e sentire)/2: "Qui rido io" di Mario Martone (Di martedì 28 settembre 2021) Tra i suoi tanti meriti (è un film bellissimo, e bravissimo è il regista Mario Martone) “Qui rido io” illustra in modo sapiente, e divertente, senza spocchia erudita, il rapporto sempre controverso tra il teatro popolare e il teatro più accademico, o meglio, quello che sfoggia maggiori pretese di eccellenza culturale. I due contendenti, le due personificazioni di questi due modelli di spettacolo sono rispettivamente, Eduardo Scarpetta, cui il film di Martone è dedicato, e Gabriele D’Annunzio, divisi nei primi anni del Novecento da una disputa giudiziaria incentrata sulla comica versione scarpettiana della seriosa opera dannunziana “La figlia di Iorio”. Fu ilare “parodia”, come sosteneva Scarpetta, o fraudolenta e brutale “contraffazione”, come categoricamente affermavano i legali di D’Annunzio? Scarpetta, grazie anche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Tra i suoi tanti meriti (è un film bellissimo, e bravissimo è il regista) “Quiio” illustra in modo sapiente, e divertente, senza spocchia erudita, il rapporto sempre controverso tra il teatro popolare e il teatro più accademico, o meglio, quello che sfoggia maggiori pretese di eccellenza culturale. I due contendenti, le due personificazioni di questi due modelli di spettacolo sono rispettivamente, Eduardo Scarpetta, cui il film diè dedicato, e Gabriele D’Annunzio, divisi nei primi anni del Novecento da una disputa giudiziaria incentrata sulla comica versione scarpettiana della seriosa opera dannunziana “La figlia di Iorio”. Fu ilare “parodia”, come sosteneva Scarpetta, o fraudolenta e brutale “contraffazione”, come categoricamente affermavano i legali di D’Annunzio? Scarpetta, grazie anche ...

