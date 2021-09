CorSport: la Roma prepara un dossier sugli arbitri (Di martedì 28 settembre 2021) “La Roma prepara un dossier arbitri. La protesta non si placa, la società giallorossa appoggerà la posizione di Mourinho, che già a caldo era stato molto critico nei confronti di Guida e del Var Irrati”. La notizia è sul Corriere dello Sport. Il club giallorosso ha mal digerito l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese per doppio giallo e quanto accaduto nel derby di domenica, in particolare la mancata espulsione di Lucas Leiva: sul punto, la Roma ha preparato delle sequenze filmate da mettere agli atti. “Il giorno dopo la grande amarezza della sconfitta nel derby, i vertici del club sposano la linea dura di protesta dell’allenatore. Per questo motivo la Roma non si fermerà qui. C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Irrati è considerato il miglior Var ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) “Laun. La protesta non si placa, la società giallorossa appoggerà la posizione di Mourinho, che già a caldo era stato molto critico nei confronti di Guida e del Var Irrati”. La notizia è sul Corriere dello Sport. Il club giallorosso ha mal digerito l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese per doppio giallo e quanto accaduto nel derby di domenica, in particolare la mancata espulsione di Lucas Leiva: sul punto, lahato delle sequenze filmate da mettere agli atti. “Il giorno dopo la grande amarezza della sconfitta nel derby, i vertici del club sposano la linea dura di protesta dell’allenatore. Per questo motivo lanon si fermerà qui. C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Irrati è considerato il miglior Var ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Roma Il CorSport su Lazio - Roma: Guida peggiore in campo, vittima della stortura arbitrale della compensazione ... e non lo è, quello di Hysaj su Zaniolo prima del 2 - 0 della Lazio è due volte penalty Per il Corriere dello Sport, nel derby tra Lazio e Roma il peggiore in campo è stato l'arbitro Guida. Edmondo ...

Zazzaroni: Sarri ha vinto il derby rispettando le caratteristiche della Lazio Sul CorSport. L'ha giocato come avrebbe e ha fatto spesso il suo predecessore Inzaghi. La Lazio ha meritato di vincere e la Roma avrebbe meritato di pareggiare Roma 26/09/2021 - campionato di calcio ...

Lazio-Roma, la moviola del CorSport: "Guida e Irrati disastro: caos rigori e cartellini" TUTTO mercato WEB Corsport - Fenomeno Osimhen Fenomeno Osimhen" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Spazio al centravanti che sta trascinando il Napoli al primo posto della Serie A. Sei vittorie su sei per gli azzurri. Gol, tiri ...

CorSport: Allegri scambierebbe i suoi pseudomediani per avere Anguissa Il quotidiano elogia il camerunense: è prestante e veloce, tecnicamente elegante e tatticamente intelligente. Sembra che giochi da sempre nel Napoli Il Corriere dello Sport, all'indomani ...

