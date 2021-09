Clima, Cingolani “Aperti a qualsiasi idea innovativa dei giovani” (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con gli attivisti dei Fridays for Future “diciamo le stesse cose, perchè i due contributi delle attiviste sono stati molto chiari: bisogna ricordare ai Paesi avanzati che devono versare 100 miliardi ai Paesi poveri e che non bastano nemmeno, dovremmo fare di più. Bisogna ricordare anche che siamo in ritardo con la tabella di marcia, la C02 prodotta continua ad aumentare e continua ad aumentare il trend di riscaldamento. Questo lo abbiamo detto tutti quanti. E’ chiaro che i giovani in questo momento hanno un ruolo di spinta, devono creare l’onda di commozione ma anche di contestazione e di protesta, d’altro canto le istituzioni devono trovare soluzioni, ma se fossero semplici le avremmo già trovate e applicate. Qualunque cosa noi facciamo nella direzione del cambiamento Climatico ha impatti sociali estremamente complessi: purtroppo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con gli attivisti dei Fridays for Future “diciamo le stesse cose, perchè i due contributi delle attiviste sono stati molto chiari: bisogna ricordare ai Paesi avanzati che devono versare 100 miliardi ai Paesi poveri e che non bastano nemmeno, dovremmo fare di più. Bisogna ricordare anche che siamo in ritardo con la tabella di marcia, la C02 prodotta continua ad aumentare e continua ad aumentare il trend di riscaldamento. Questo lo abbiamo detto tutti quanti. E’ chiaro che iin questo momento hanno un ruolo di spinta, devono creare l’onda di commozione ma anche di contestazione e di protesta, d’altro canto le istituzioni devono trovare soluzioni, ma se fossero semplici le avremmo già trovate e applicate. Qualunque cosa noi facciamo nella direzione del cambiamentotico ha impatti sociali estremamente complessi: purtroppo ...

Advertising

fattoquotidiano : #Clima, #GretaThunberg attacca Cingolani: solito 'bla bla bla'. Fuorionda con gaffe di Mr Transizione - valigiablu : Luca Mercalli: “La risposta dell’Italia in tema di contrasto ai cambiamenti climatici non è all’altezza della sfida… - dukana2 : RT @dukana2: Un altro disastro ambientale di #Cingolani #CingolEni e #Franceschini #FranceschEni ??che, in occasione, della conferenza sul #… - CAGLIARILIVEAPP : Clima, Cingolani “Aperti a qualsiasi idea innovativa dei giovani” - ste_pax : RT @siriomerenda: #Cingolani spiega a #GretaThunberg i vantaggi del nucleare #Youth4Climate #noblablabla #Clima -