Cistite interstiziale | cos’è e quali sono i sintomi del dolore pelvico cronico

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Laè l’argomento del giorno. Tante persone, soprattutto donne, ne soffrono, ma solo grazie alle rivelazioni di Claudio Amendola nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, è balzata all’occhio della cronaca. La “disfunzione cronica a carico delle pareti pelviche che rende difficile e continuo l’urinare” provocaciclico o continuo ed è questa la situazione in cui versa Francesca Neri, la moglie dell’attore attualmente presenza fissa di Star in The Star. Appena l’attore ne ha parlato in tv ha acceso i riflettori sulla, una malattia invalidante e dolorosa, le cui cause nonancora del tutto chiare anche semolti esperti concordano nel dire che siano da ricercare in un progressivo indebolimento del rivestimento ...