Chiara Ferragni, maglietta trasparente e senza intimo: da infarto (Di martedì 28 settembre 2021) Sbalorditivo il post di questa mattina di Chiara Ferragni. L’infuencer, a Parigi, si mostra in una maglia trasparente senza intimo: l’effetto è da infarto Dopo l’evento Versace del 27 settembre,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 28 settembre 2021) Sbalorditivo il post di questa mattina di. L’infuencer, a Parigi, si mostra in una maglia: l’effetto è daDopo l’evento Versace del 27 settembre,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - zazoomblog : Chiara Ferragni alla Fashion Week francese con dei copricapezzoli d’oro - #Chiara #Ferragni #Fashion #francese - ferettematteo : RT @vogue_italia: Da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez, passando per Kylie e Kendall. Una gallery di star che sono fan di questo trucco labb… - cazzimieigrazie : Ogni giorno Chiara Ferragni si sveglia e decide di far indignare le mamma pancine - TheAttitudeMag : RT @vogue_italia: Da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez, passando per Kylie e Kendall. Una gallery di star che sono fan di questo trucco labb… -