Check up gratuito alla RomaOstia con il team di #LongevityRun

Roma – Dopo l'annuncio della conferma del 17 ottobre, data per correre la 46esima RomaOstia Half Marathon, gli Organizzatori danno inizio alla messa in campo di iniziative ed appuntamenti dedicati ai partecipanti. In avvicinamento alla più nota e partecipata mezza maratona in Italia, partirà, tra qualche giorno, un progetto di indagine medico-scientifica che, coordinata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, mira ad analizzare gli effetti derivanti dal Covid -19 sui runner e l'impatto sulle performance sportive. Un'analisi realizzata attraverso l'invio di un questionario specifico, in formato digitale, a tutti gli iscritti all'evento, contenente domande differenti a seconda di chi ha contratto il virus e di ha semplicemente fatto il vaccino.

