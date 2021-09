Calcio violento, arbitro preso a pugni dall’allenatore (video): non va ko ma sospende la partita (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho avuto un attimo di buio totale”, si giustifica il picchiatore, Giovanni Alosi, allenatore del Carpignano. Scuse tardive: con tutta probabilità sarà squalificato per lungo tempo o radiato. Ma intanto sul web il video della sua performance pugilistica contro l’arbitro è virale. L’aggressione si è verificata nel corso della partita tra Oleggio Castello e Carpignano, la vittima è l’arbitro Andrea Felis di Torino colpito al volto dal tecnico del Carpignano, Giovanni Alosi. Siamo nel campionato di Prima Categoria, Girone A Piemonte, terza giornata, sul campo di Paruzzaro. L’Oleggio Castello padrone di casa è avanti 2-0 sul Carpignano, poi arriva anche un’espulsione dell’allenatore Alosi, che non la prende bene, lo insegue e gli sferra un pugno colpendolo al viso. L’arbitro non va al tappeto, incassa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho avuto un attimo di buio totale”, si giustifica il picchiatore, Giovanni Alosi, allenatore del Carpignano. Scuse tardive: con tutta probabilità sarà squalificato per lungo tempo o radiato. Ma intanto sul web ildella sua performance pugilistica contro l’è virale. L’aggressione si è verificata nel corso dellatra Oleggio Castello e Carpignano, la vittima è l’Andrea Felis di Torino colpito al volto dal tecnico del Carpignano, Giovanni Alosi. Siamo nel campionato di Prima Categoria, Girone A Piemonte, terza giornata, sul campo di Paruzzaro. L’Oleggio Castello padrone di casa è avanti 2-0 sul Carpignano, poi arriva anche un’espulsione dell’allenatore Alosi, che non la prende bene, lo insegue e gli sferra un pugno colpendolo al viso. L’non va al tappeto, incassa ...

