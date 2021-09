Calcio | Fabio Cannavaro | ' Allenare il Napoli? A chi non piacerebbe

(Di martedì 28 settembre 2021) "Avevo ancora un contratto per 15 mesi ma non mi andava di fare un'altra quarantena, di restare lontano per le feste natalizie. Io nell'ultimo anni e mezzo ho visto troppo poco i miei figli ed e' ...

A confermare l'addio con Cannavaro è anche lo stesso club: 'Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto diCannavaro - la nota affidata al social ...Cosi'Cannavaro annunciando il suo ritorno in Italia dopo l'esperienza da allenatore in Cina. 28 settembre 2021'Avevo ancora un contratto per 15 mesi ma non mi andava di fare un'altra quarantena, di restare lontano per le feste natalizie. Io nell'ultimo anni ...Al Museo del Calcio di Coverciano è andato in scena il Premio Nazionale USSI-MCL “Inside The Sport 2021”. I lavori, coordinati da Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi e ...