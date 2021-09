"Vi da fastidio quello che dico". Dino Giarrusso delira e gli tolgono la linea: l'ultima figuraccia a La7 (Di lunedì 27 settembre 2021) I cinghiali della Capitale guidata da Virginia Raggi mandano Dino Giarrusso su tutte le furie. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata del 27 settembre condotta da Francesco Magnani. È proprio con il conduttore di La7 che l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle se la prende. "Questa illustrazione che ha dato Beppe Grillo di una Virginia Raggi che somiglia ad un gladiatore fa davvero del bene alla sindaca uscente?", chiede Magnani mostrando lo scatto della prima cittadina di Roma. "È imbarazzante - risponde subito Giarrusso - che si parli di Roma parlando dei cinghiali e soprattutto che si punta il dito su sulla sindaca visto che la gestione degli animali selvatici e dei parchi spetta alla Regione Lazio, è un problema nazionale non certo del sindaco". E ancora in elogio alla Raggi: "Dovremmo parlare delle strade che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) I cinghiali della Capitale guidata da Virginia Raggi mandanosu tutte le furie. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata del 27 settembre condotta da Francesco Magnani. È proprio con il conduttore di La7 che l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle se la prende. "Questa illustrazione che ha dato Beppe Grillo di una Virginia Raggi che somiglia ad un gladiatore fa davvero del bene alla sindaca uscente?", chiede Magnani mostrando lo scatto della prima cittadina di Roma. "È imbarazzante - risponde subito- che si parli di Roma parlando dei cinghiali e soprattutto che si punta il dito su sulla sindaca visto che la gestione degli animali selvatici e dei parchi spetta alla Regione Lazio, è un problema nazionale non certo del sindaco". E ancora in elogio alla Raggi: "Dovremmo parlare delle strade che ha ...

