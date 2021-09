USA | CherryRoad Media acquista varie testate locali da Gannett

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : USA CherryRoad

Teleborsa

Media ha raggiunto un accordo per acquistare 20 testate locali da Gannett che si trovano in quattro Stati: Kansas, Nebraska, Iowa e Missouri. Non sono stati ancora resi noti i dettagli ...Le pubblicazioni (cinque i quotidiani, le altre con periodicità variabile) si trovano in quattro Stati: Kansas, Nebraska, Iowa e Missouri. Come ricorda MarketWatch,Technologies, ...(Teleborsa) - CherryRoad Media ha raggiunto un accordo per acquistare 20 testate locali da Gannett che si trovano in quattro Stati USA: Kansas, Nebraska, Iowa e Missouri. Non sono stati ancora ...CherryRoad Media ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per acquistare 20 testate locali Usa da Gannett. CherryRoad Media ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per acquistare 20 testate local ...