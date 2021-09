Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, suicida in carcere Alexandro Riccio (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è suicidato nella notte tra sabato e domenica in una cella del carcere di Ivrea (Torino) Alexandro Riccio, il 39enne che lo scorso 29 gennaio, a Carmagnola, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico, di appena 5 anni. La notizia, anticipata dall’edizione online del Corriere della Sera, è stata confermata all’ANSA. Riccio aveva ucciso la moglie e il figlio nel sonno con diverse coltellate per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa.Riccio, secondo quanto appreso, si è impiccato con i pantaloni della tuta a una inferriata della cella mentre il compagno dormiva. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo. “Lasciatemi farla finita”, aveva detto l’uomo ai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Si èto nella notte tra sabato e domenica in una cella deldi Ivrea (Torino), il 39enne che lo scorso 29 gennaio, a Carmagnola, ha ucciso laTeodora Casasanta e illetto Ludovico, di appena 5. La notizia, anticipata dall’edizione online del Corriere della Sera, è stata confermata all’ANSA.aveva ucciso lae ilnel sonno con diverse coltellate per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa., secondo quanto appreso, si è impiccato con i pantaloni della tuta a una inferriata della cella mentre il compagno dormiva. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo. “Lasciatemi farla finita”, aveva detto l’uomo ai ...

