Tanti auguri a Jovanotti | l’ex “ragazzo fortunato” compie 55 anni

(Di lunedì 27 settembre 2021) CORTONA – Facciamodi buon compleanno a, che oggi55. È nato, infatti, il 27 settembre del 1966. Dunque il cantante toscano (ma di origini romane) festeggia il raggiungimento di un traguardo anagrafico molto importante.è fermo dal 2019, quando ha girato l’Italia con il suo tour estivo “Jova Beach Party” che ha avuto un successo incredibile, concludendosi alla grande il 21 settembre di quell’anno con un mega live all’aeroporto milanese di Linate. Pandemia permettendo,” dovrebbe tornare nel 2022 con un nuovo progetto. Non sappiamo come né perché, ma questa ricorrenza oggi ci fa curiosamente tornare in mente i versi di un suo vecchio brano del 1991, “Abbasso i lenti“, ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Eurosport_IT : Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - lorenzojova : grazie degli auguri! non ne ho mai ricevuti così tanti come oggi, è una vendemmia ricchissima di affetto grazie a t… - CentralASRoma : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - chevechiva : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri

SettimanaSport

poi i messaggi dei tifosi romanisti e non solo. Tra cui non è mancato anche l'eurodeputato ... All'appello mancano ancora glisocial della sua amata Ilary. Ilary Blasi che sempre più spesso ...Levante: i messaggi Intra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla cantante, più felice che mai per la notizia. Tra i colleghi famosi che le hanno fatto gliper l'...CORTONA – Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Jovanotti, che oggi compie 55 anni. È nato, infatti, il 27 settembre del 1966. Dunque il cantante toscano (ma di origini romane) festeggia il ...“Tanti auguri Francesco Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon compleanno!”, si legge nel tweet della sindaca della Capitale italiana. Tanti auguri ...