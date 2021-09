STRISCIA LA NOTIZIA, TAPIRO A DILETTA LEOTTA: DAZN NON VA? SISTEMEREI IO TUTTE LE ANTENNE…! (Di lunedì 27 settembre 2021) Il tg satirico di Antonio Ricci inaugura questa sera su Canale 5 l’edizione numero 34, ribattezzata “La voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza sembra che ora prevalga l’inscienza. Questi sono i tempi!», spiega il patron di STRISCIA la NOTIZIA. Nuovi conduttori: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. E nuove veline: la bionda Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti. Il primo TAPIRO d’oro della stagione va a DILETTA LEOTTA, volto di DAZN, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano, LEOTTA ha detto: «Se fosse per me SISTEMEREI io TUTTE le antenne d’Italia», ammettendo anche di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Il tg satirico di Antonio Ricci inaugura questa sera su Canale 5 l’edizione numero 34, ribattezzata “La voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza sembra che ora prevalga l’inscienza. Questi sono i tempi!», spiega il patron dila. Nuovi conduttori: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. E nuove veline: la bionda Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti. Il primod’oro della stagione va a, volto di, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano,ha detto: «Se fosse per meiole antenne d’Italia», ammettendo anche di ...

