Spigolatrice di Sapri: l'artista Emanuele Stifano difende la sua scelta (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si placano le polemiche sulla statua sexy che raffigura la Spigolatrice di Sapri. A difendere la scelta dopo il primo cittadino Antonio Gentile, scende in campo direttamente l'autore definendosi allibito e sconfortato dalle accuse e dalle polemiche. Quando realizzo una scultura tendo sempre a coprire il meno possibile il corpo umano, a prescindere dal sesso- ha spiegato Emanuele Stifano- Nel caso della Spigolatrice, poiché andava posizionata sul lungomare, ho "approfittato" della brezza marina che la investe per dare movimento alla lunga gonna, e mettere così in evidenza il corpo". Lo scultore ha fatto riferimento alla volontà di rappresentare un ideale di donna, evocarne la fierezza, il risveglio di una coscienza, il tutto in un ...

lauraboldrini : La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebb… - MonicaCirinna : A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigola… - fattoquotidiano : Spigolatrice di Sapri, polemiche per la statua in bronzo che mette in evidenza le forme. “Uno schiaffo e un’offesa… - luisamosello : RT @pertici: [E’ tutto meraviglioso ] Spigolatrice di Sapri, il senatore M5S Castiello: 'Chi critica la statua non conosce il corpo delle d… - minnipina : RT @GassmanGassmann: Ma se la statua per la Spigolatrice di Sapri va bene così, potrebbe andare bene questa per Garibaldi? #occhioperocchio… -