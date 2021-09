Sossio Aruta | il gesto per riconquistare Ursula Bennardo | lei reagisce male

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo aver annunciato su Instagram la fine della relazione con, madre di sua figlia Bianca di appena due anni, ed essersi preso la briga di taggare il suo avvocato,sembra essere tornato sui suoi passi. O quanto meno sembra pentirsi di quello che si è lasciato alle spalle. Ma il suo mea culpa non è abbastanza deciso e chiaro da poter essere preso in considerazione da. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo tra i due ex del trono over di Uomini e Donne. Uomini e Donne gossip,pentito di aver lasciato? Poche ore fa, sempre sul suo profilo Instagram,ha pubblicato una foto assieme ae alla loro piccola Bianca, commentandola con ...

Prosegue la 'soap opera' che vede protagonisti due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne,e Ursula Bennardo . Pochi giorni fa il calciatore ha informato della fine della relazione, provocando una forte reazione da parte dell'ex dama che ha lasciato intendere che l'ex sia stato ...... con bomber Emanuele Calaiò, Gennaro Iezzo in versione centrocampista, Fabiano Santacroce e Gennaro Scarlato e impreziosita dain attacco e dal comico Mino Abbacuccio. L'emozione dei ...Sossio Aruta ha raccontato ai suoi follower che ha avuto modo di incontrare nuovamente la ex compagna e la loro piccola Bianca ...Prosegue la ‘soap opera’ che vede protagonisti due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Pochi giorni fa il calciatore ha informato della fine della relazione, pro ...