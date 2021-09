Scontro tra due auto nel Casertano | 5 feriti | tra cui una donna incinta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cinque persone, tra cui una, sono rimaste ferite a Marcianise (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto le duevetture su cui viaggiavano. Il fatto sì è verificato in viale Carlo III, nei pressi dello svincolo del comune di Marcianise. I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti e hanno liberato dalle lamiere le cinque persone, che sono state poi trasportate in ospedale dai mezzi del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Roma, 27 set. (askanews) - "Ringrazio il ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più evidente, a tutti". Così Carlo Calenda leader di Azione e c ...