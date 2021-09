Riforma pensioni 2021, la soluzione migliore resta la proposta Tridico? (Di lunedì 27 settembre 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni riguardano il post quota 100, il famigerato ‘scalone’ per alcuni problema reale per altri, vedi nostro precedente articolo, un problema creato, ma di per sé inesistente. Su tale dibattito é interventuo con la solita maestria che lo contraddistingue il Dott. Claudio Maria Perfetto, esperto previdenziale ed autore del libro l’Economista in camice, che all’interno di un dettagliato commento, a cui abbiamo deciso di dar voce, fa una disamina accattivante che ben sintetizza la situazione attuale relativamente alle varie discussioni su quel che potrebbe accadere post quota 100. Il tema delle pensioni é complesso e deve scontrarsi con più fattori, tra questi come egli stesso precisa: “l’ “equità intergenerazionale”, la “sostenibilità finanziaria”, le “raccomandazioni del Consiglio europeo e ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 27 settembre 2021) Le ultime novità sulladelleriguardano il post quota 100, il famigerato ‘scalone’ per alcuni problema reale per altri, vedi nostro precedente articolo, un problema creato, ma di per sé inesistente. Su tale dibattito é interventuo con la solita maestria che lo contraddistingue il Dott. Claudio Maria Perfetto, esperto previdenziale ed autore del libro l’Economista in camice, che all’interno di un dettagliato commento, a cui abbiamo deciso di dar voce, fa una disamina accattivante che ben sintetizza la situazione attuale relativamente alle varie discussioni su quel che potrebbe accadere post quota 100. Il tema delleé complesso e deve scontrarsi con più fattori, tra questi come egli stesso precisa: “l’ “equità intergenerazionale”, la “sostenibilità finanziaria”, le “raccomandazioni del Consiglio europeo e ...

