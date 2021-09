Pistocchi sul Napoli: "Le altre coppe sono più uno svantaggio: vi spiego perché" (Di lunedì 27 settembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Ecco quanto riportato: "Spalletti giustamente fa il pompiere perché il fuoco dell'eccessivo entusiasmo brucia spesso anche le legittime ambizioni. Il Napoli ha dimostrato di essere competitivo e di avere organizzazione di gioco. Il risultato finale può variare con delle componenti spesso imprevedibili, come un palo o un errore del portiere. Quello che vediamo nel Napoli di oggi è un'identità molto forte, sta bene in campo e si difende con ordine, attacca con precisione e quindi nel complesso le impressioni sono tutte positive ma siamo appena agli inizi. Il Napoli non vinceva così tante partite di fila dal 2017/2018 ma bisogna continuare così. Le prossime 2 gare di campionato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio, giornalista. Ecco quanto riportato: "Spalletti giustamente fa il pompiereil fuoco dell'eccessivo entusiasmo brucia spesso anche le legittime ambizioni. Ilha dimostrato di essere competitivo e di avere organizzazione di gioco. Il risultato finale può variare con delle componenti spesso imprevedibili, come un palo o un errore del portiere. Quello che vediamo neldi oggi è un'identità molto forte, sta bene in campo e si difende con ordine, attacca con precisione e quindi nel complesso le impressionitutte positive ma siamo appena agli inizi. Ilnon vinceva così tante partite di fila dal 2017/2018 ma bisogna continuare così. Le prossime 2 gare di campionato ...

