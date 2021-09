“Nuovo contratto? Se giochi una buona stagione e ti senti in forma, non vedo alcun problema”, la dichiarazione dell’amministratore del Dortmund! (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli ultimi giorni di mercato sono stati incandescenti, specialmente per la squadra bianconera. Difatti, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo, la Juventus si è messa a lavora per dare a Massimiliano Allegri una squadra all’altezza su più fronti. Uno dei nomi accostati in orbita Juve è stato quello di Axel Witsel, centocampista belga del Borussia Dormund. Tale indiscrezione, con successiva permanenza del giocatore, ha comportato poi, inevitabilmente, una possibile rivisitazione contrattuale, considerata dallo stesso amministratore delegato del Borussia, Hans-Joachim Watzke: “Nuovo contratto per Witsel? Se abbiamo la sensazione che giochi una buona stagione e si senta in forma… allora non vedo alcun problema“. POTREBBE ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli ultimi giorni di mercato sono stati incandescenti, specialmente per la squadra bianconera. Difatti, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo, la Juventus si è messa a lavora per dare a Massimiliano Allegri una squadra all’altezza su più fronti. Uno dei nomi accostati in orbita Juve è stato quello di Axel Witsel, centocampista belga del Borussia Dormund. Tale indiscrezione, con successiva permanenza del giocatore, ha comportato poi, inevitabilmente, una possibile rivisitazione contrattuale, considerata dallo stesso amministratore delegato del Borussia, Hans-Joachim Watzke: “per Witsel? Se abbiamo la sensazione cheunae si senta in… allora non“. POTREBBE ...

