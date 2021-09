Nicola Pisu si è preso una cotta per Soleil Stasi? Lo scherzo di Alex Belli (Di lunedì 27 settembre 2021) La Casa del Grande Fratello Vip inizia a riempirsi di tanti piccoli Cupido. C’è aria di cotte in corso nel loft di Cinecittà e dopo quella tra Manuel e Lulù e tra Samy e Jessica pare ne sia emersa un’altra proprio in queste ore. Nicola Pisu – che proprio stasera è a rischio eliminazione –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 settembre 2021) La Casa del Grande Fratello Vip inizia a riempirsi di tanti piccoli Cupido. C’è aria di cotte in corso nel loft di Cinecittà e dopo quella tra Manuel e Lulù e tra Samy e Jessica pare ne sia emersa un’altra proprio in queste ore.– che proprio stasera è a rischio eliminazione –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

