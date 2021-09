Napoli-Cagliari: retroscena sul rigore di Osimhen, la reazione di Spalletti (Di lunedì 27 settembre 2021) Victor Osimhen protagonista di Napoli-Cagliari. Il nigeriano ha segnato un gol ed ha anche provocato il rigore trasformato da Insigne. Il nigeriano ha una media gol clamorosa con 6 gol in 6 partite giocate, ma è anche meglio di Benzema nel mese di settembre. Osimhen sta diventando un fattore per il Napoli, dato che da solo riesce praticamente ad impegnare almeno due o tre uomini della difesa avversaria, come sottolineato anche da Mazzarri al termine del match del Maradona. Video: guarda i gol di Napoli-Cagliari. Una forza devastante quella di Osimhen. Per informazioni chiedere a Godin. L’esperto difensore del Cagliari è stato bruciato in occasione del primo gol del nigeriano, poi letteralmente annientato in occasione ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021) Victorprotagonista di. Il nigeriano ha segnato un gol ed ha anche provocato iltrasformato da Insigne. Il nigeriano ha una media gol clamorosa con 6 gol in 6 partite giocate, ma è anche meglio di Benzema nel mese di settembre.sta diventando un fattore per il, dato che da solo riesce praticamente ad impegnare almeno due o tre uomini della difesa avversaria, come sottolineato anche da Mazzarri al termine del match del Maradona. Video: guarda i gol di. Una forza devastante quella di. Per informazioni chiedere a Godin. L’esperto difensore delè stato bruciato in occasione del primo gol del nigeriano, poi letteralmente annientato in occasione ...

