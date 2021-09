Milan | Brahim Diaz | «Sento la fiducia Con l’Atletico per i tre punti»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Conferenza stampa: le parole dello spagnolo alla vigilia diAtletico Madrid, seconda giornata di Championsprepara il match casalingo controMadrid. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dello spagnolo: SVOLTA CON IL– «Ho sempre avuto ladel mister e del club, non solo in quella partita contro la Juve. Ho sempre sentito unadall’ambiente e non mi è mai mancata» GIOVANI IN ITALIA – «Si qui ci sono molti giovani di talento e stanno spiccando il volo in questi mesi. Dipende molto dal livello di un giocatore. Non è tanto diverso dalla Spagna» EREDE DI CALHANOGLU – «L’unico obiettivo è aiutare la mia squadra con i gol e gli assist. Faccio solo il meglio e questa è la cosa più ...

Conferenza stampa Diaz: le parole dello spagnolo alla vigilia diAtletico Madrid, seconda giornata di ChampionsDiaz prepara il match casalingo contro l'Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dello spagnolo: SVOLTA CON IL- "...Commenta per primo Un avvio di stagione super perDiaz con 3 gol in campionato e 1 in Champions League. Il numero 10 rossonero non vuole ... ma io gioco nele sono qui per dare tutto quello ...Brahim Diaz è tornato sul Juve Milan del 9 maggio scorso in cui fu uno dei protagonisti a sorpresa. Le dichiarazioni in cui fu anche eletto migliore in campo dai tifosi rossoneri. Le dichiarazioni. «H ...Ecco le parole del numero 10 dei rossoneri alla vigilia del match di Champions League contro i Colchoneros di Simeone ...