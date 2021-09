Mazzarri è un allenatore che sembra fermo a un tempo che non esiste più (Di lunedì 27 settembre 2021) Gridelli – Caro Guido altra grande partita del Napoli anche se una partita diversa. Non è stato un Napoli pirotecnico come nelle precedenti partite vinte 4-0 ma un Napoli che ha saputo controllare la partita e vincerla come andava fatto. Infatti il Cagliari è una squadra che non gioca e cerca di non far giocare, una squadra che non ha fatto un tiro in porta. Ti devo dire che Mazzarri mi è sembrato un allenatore fermatosi nel tempo con la sua squadra che si difendeva l’1-0 a sfavore sperando poi con un calcio piazzato o un rimpallo alla fine di riuscire a pareggiare la partita. Trombetti – E poi nel dopo partita abbiamo avuto la prova della inutilità delle interviste post-partita. Mazzarri ha descritto un’altra gara vista solo da lui. Per la serie: “non ho visto grandi azioni del Napoli”, “non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Gridelli – Caro Guido altra grande partita del Napoli anche se una partita diversa. Non è stato un Napoli pirotecnico come nelle precedenti partite vinte 4-0 ma un Napoli che ha saputo controllare la partita e vincerla come andava fatto. Infatti il Cagliari è una squadra che non gioca e cerca di non far giocare, una squadra che non ha fatto un tiro in porta. Ti devo dire chemi èto unfermatosi nelcon la sua squadra che si difendeva l’1-0 a sfavore sperando poi con un calcio piazzato o un rimpallo alla fine di riuscire a pareggiare la partita. Trombetti – E poi nel dopo partita abbiamo avuto la prova della inutilità delle interviste post-partita.ha descritto un’altra gara vista solo da lui. Per la serie: “non ho visto grandi azioni del Napoli”, “non ...

