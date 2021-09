Advertising

sportli26181512 : Juve, sospiro di sollievo: Dybala e Morata rientreranno dopo la sosta: Juventus, sospiro di sollievo: Dybala e Mora… - emamarro : RT @pauloflorenz: Sospiro di sollievo —> lesioni di lieve entità per #Morata, leggermente più grave quella di #Dybala. Confermato il rientr… - Djnc78 : Oltre a tirare un bel sospiro di sollievo, cerchiamo di cogliere i due principali lati positivi: 1. Non andranno vi… - pauloflorenz : Sospiro di sollievo —> lesioni di lieve entità per #Morata, leggermente più grave quella di #Dybala. Confermato il… - Andrea97244764 : @federicocasotti Per la Juve abbiamo tirato un sospiro di sollievo al triplice fischio -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sospiro

Poteva andar peggio, per Dybala e Morata. L'esito degli esami strumentali effettuati al J Medical quasi sorride a Max Allegri, che aveva già detto nel post gara con la Sampdoria che avrebbe dovuto ......vuole festeggiare le 400 panchine in Serie A con una vittoria e anche per questo schiera una... Anche se alla fine è un altrodi sollievo per io bianconeri, in attesa del bollettino medico ...Gli esami strumentali di questa mattina hanno evidenziato un'elongazione alla coscia per l'argentino e una lesione di basso grado per lo spagnolo ...La Juventus tira un sospiro di sollievo: l’infortunio di Paulo Dybala è meno grave del previsto. Escluse lesioni muscolari per l’argentino che potrebbe tornare in campo subito dopo la sosta per le naz ...