Il Papa contro l’aborto: «È un omicidio, come affittare un sicario per risolvere un problema» (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Papa è tornato a dirlo ancora una volta oggi: «l’aborto è un omicidio. come affittare un sicario per risolvere un problema». Il frutto malato di una cultura dello scarto che rinnega il valore della speranza. E così, mentre a San Marino vince il sì al referendum sulla legalizzazione dell’aborto – secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%. contro il 22,69% che si è espresso contro – il Pontefice leva alto il suo grido contro l’interruzione di gravidanza. Che Bergoglio definisce a chiare lettere: «È diventata una abitudine bruttissima, è un omicidio». Non solo. Nella stessa circostanza, cioè durante la visita in cui ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilè tornato a dirlo ancora una volta oggi: «è ununperun». Il frutto malato di una cultura dello scarto che rinnega il valore della speranza. E così, mentre a San Marino vince il sì al referendum sulla legalizzazione del– secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%.il 22,69% che si è espresso– il Pontefice leva alto il suo gridol’interruzione di gravidanza. Che Bergoglio definisce a chiare lettere: «È diventata una abitudine bruttissima, è un». Non solo. Nella stessa circostanza, cioè durante la visita in cui ...

Advertising

vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco riceve i partecipanti alla plenaria della @PontAcadLife. L'appello per 'un sistema sani… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #27settembre #PapaFrancesco riceve i partecipanti alla plenaria della @PontAcadLife. L'appello per 'un sistema sanitari… - SecolodItalia1 : Il Papa contro l’aborto: «È un omicidio, come affittare un sicario per risolvere un problema»… - DomenicoMazzil5 : RT @LVaticana: #27settembre PACE IN TERRA. La fraternità è possibile. Il #libro raccoglie parole e discorsi di #PapaFrancesco sul tema dell… - davidedionisi_ : RT @LVaticana: #27settembre PACE IN TERRA. La fraternità è possibile. Il #libro raccoglie parole e discorsi di #PapaFrancesco sul tema dell… -