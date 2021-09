I pagliacci come Salvini davano del drogato a Cucchi, e ora il suo braccio destro è “un amico” dice Fedez (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rapper Fedez non ha perso tempo ad attaccare il leader della Lega Matteo Salvini dopo che a casa del suo ex spin doctor è stata trovata della cocaina. L’ex spin doctor del leader della Lega Matteo Salvini – il filosofo Luca Morisi – è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rappernon ha perso tempo ad attaccare il leader della Lega Matteodopo che a casa del suo ex spin doctor è stata trovata della cocaina. L’ex spin doctor del leader della Lega Matteo– il filosofo Luca Morisi – è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione L'articolo proviene da Leggilo.org.

