I nuovi aggiornamenti di Apple mettono in difficoltà la pubblicità su Facebook

Foto: Josh Edelson/Afp/Getty ImagesNonostante le ultime rivelazioni giornalistiche che stanno mettendo in cattiva luce Facebook, i danni più concreti e immediati al business del gigante dei social li sta provocando Apple con le nuove impostazioni sulla privacy contenute negli ultimi aggiornamenti di iOS. Le misure per la trasparenza introdotte in iOS 14 e ampliate in iOS 15 – chiamate App Tracking Transparency (Att) – stanno infatti influenzando la capacità di Facebook di fornire agli inserzionisti informazioni dettagliate sulle prestazioni delle loro campagne pubblicitarie. Nei nuovi aggiornamenti del sistema operativo dell'azienda di Cupertino alle app è vietato condividere informazioni con siti web esterni per impostazione predefinita. Per consentire il monitoraggio bisogna ...

