Highlights e gol Napoli-Cagliari 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Luciano Spalletti trovano la sesta vittoria di fila in questo inizio di campionato magico: a sbloccare l’incontro ci pensa il solito Victor Osimhen che batte Cragno e fa impazzire di gioia il pubblico napoletano. I sardi provano a rimanere in partita ma vengono affossati definitivamente dall’intervento scellerato di Godin dentro l’area di rigore, Piccinini fischia la massima punizione ed Insigne dal dischetto non può sbagliare e segna il 2-0 finale. Diciotto punti in sei partite, questocomincia a far paura. I diritti deglidel campionato di ...