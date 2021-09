Google Pixel 6 e 6 Pro | foto e funzionalità IA nella campagna pubblicitaria – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nuove informazioni sulla serie6 dalle pagine del Newyorker. Ladedicata alla nuova serie6 include una pagina sul Newyorker che mostra tutti i colori della serie, validi sia per il6 che per il6 Pro, e include alcune domande che lasciano intuire alcune delleche saranno introdotte o migliorate grazie all’uso del Soc proprietario Tensor. Realizzata assieme a Samsung, la CPU del nuovo6 punta a sfruttare la tecnologia Tensor, la stessa usata in funzione dell’upscaling DLSS delle schede video NVIDIA GeForce RTX 3000, per … Notizie giochiRead More L'articolo ...