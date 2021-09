Giro di Sicilia 2021: la startlist completa e l’elenco dei partecipanti. C’è Vincenzo Nibali con Froome e Valverde (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per una quattro giorni isolana ricca di grandi nomi. Scatta domani il Giro di Sicilia, fino al 1 ottobre: quattro frazioni per assegnare il titolo. Spazio a corridori di lusso come il padrone di casa Vincenzo Nibali, il veterano iberico Alejandro Valverde ed il britannico Chris Froome. Andiamo a scoprire la startlist completa con l’elenco dei partecipanti. startlist Giro DI Sicilia 2021 Trek – Segafredo 1 Nibali Vincenzo 2 EG Niklas 3 MOSCHETTI Matteo 4 HELLEMOSE Asbjørn 5 SKJELMOSE JENSEN Mattias 6 MOSCA Jacopo 7 Nibali Antonio Movistar Team 11 Valverde Alejandro 12 ROJAS ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per una quattro giorni isolana ricca di grandi nomi. Scatta domani ildi, fino al 1 ottobre: quattro frazioni per assegnare il titolo. Spazio a corridori di lusso come il padrone di casa, il veterano iberico Alejandroed il britannico Chris. Andiamo a scoprire lacondeiDITrek – Segafredo 12 EG Niklas 3 MOSCHETTI Matteo 4 HELLEMOSE Asbjørn 5 SKJELMOSE JENSEN Mattias 6 MOSCA Jacopo 7Antonio Movistar Team 11Alejandro 12 ROJAS ...

Advertising

olecivi : RT @Italia: La corsa attraverso la bellezza Dal 28 settembre al 1 ottobre torna Il Giro di Sicilia con un'edizione che si preannuncia spett… - vincenzoarmetta : RT @ilgirodisicilia: ???? Manca un solo giorno a Il Giro di Sicilia @eolo_it: scopriamo insieme le Maglie di questa edizione! ???? Only one d… - dottorpasquano : RT @ilgirodisicilia: Passione. Fatica. Bellezza. Lo spettacolo de #IlGiroDiSicilia @eolo_it 2021 è qui. Passion. Fatigue. Beauty. The sho… - EoloKometaTeam : RT @ilgirodisicilia: Passione. Fatica. Bellezza. Lo spettacolo de #IlGiroDiSicilia @eolo_it 2021 è qui. Passion. Fatigue. Beauty. The sho… - ilgirodisicilia : Passione. Fatica. Bellezza. Lo spettacolo de #IlGiroDiSicilia @eolo_it 2021 è qui. Passion. Fatigue. Beauty. The… -