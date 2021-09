Fedez attacca Salvini | «Diceva che Cucchi era un drogato | ora su Morisi ha cambiato idea» – Il video

(Di lunedì 27 settembre 2021) «Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la vita per contrastare la piaga sociale delle droghe». Si apre così la serie di storie pubblicate dasu Instagram contro Matteoa proposito del caso di Luca, il guru della comunicazione dell’ex vicepremier indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. Il rapper milanese hato il leader della Lega, ricordando tra le altre cose quello chea proposito del caso di Stefano. «andava in giro a citofonare a casa della gente chiedendo se spacciasse», ha proseguitocitando la scampanellata del politico in visita a Bologna, «o commentava la sentenza sulla morte di Stefanodicendo che la droga ...

In una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram,Salvini in merito allo scandalo in cui è coinvolto Luca Morisi, il guru della comunicazione del leader della Lega, ...... solo la mano copre le nudità - FOTO Orietta Berti, la gaffe in diretta sue Amadeus: la reazione del conduttore NON PERDERTI ANCHE > Adriana Volpela Bruganelli: 'Dio li fa e poi li ...MILANO. "Commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo che la droga fa male. Oggi scopre di avere al suo fianco un drogato, che magicamente diventa un amico da aiutare a rialzarsi". Nuo ...«Questa è la storia di un eroe contemporaneo: un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe», inizia così l'ultimo j'accuse ...