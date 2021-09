Dayane Mello, cosa non ci convince di tutta questa storia alla Fazenda (Di lunedì 27 settembre 2021) La vicenda che ha visto coinvolta Dayane Mello alla Fazenda, il reality brasiliano equivalente della nostra Fattoria, è raccapricciante. Un termine forte, sicuramente, ma inevitabile considerato lo “spettacolo” al quale abbiamo dovuto assistere: una donna dallo stato psicofisico visibilmente alterato che veniva molestata da un altro concorrente Nego Do Borel in seguito a una festa in cui di alcol ne è scorso fin troppo. Per comprendere appieno questa storia, però, bisogna fare qualche passo indietro. Solo così emergono particolari che – se possibile – rendono il tutto ancora più assurdo e inquietante. Perché a far sorgere qualche dubbio non è solo l’atteggiamento della produzione del reality brasiliano, ma anche quello dello staff della stessa Dayane. Ripercorriamo ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021) La vicenda che ha visto coinvolta, il reality brasiliano equivalente della nostra Fattoria, è raccapricciante. Un termine forte, sicuramente, ma inevitabile considerato lo “spettacolo” al quale abbiamo dovuto assistere: una donna dallo stato psicofisico visibilmente alterato che veniva molestata da un altro concorrente Nego Do Borel in seguito a una festa in cui di alcol ne è scorso fin troppo. Per comprendere appieno, però, bisogna fare qualche passo indietro. Solo così emergono particolari che – se possibile – rendono il tutto ancora più assurdo e inquietante. Perché a far sorgere qualche dubbio non è solo l’atteggiamento della produzione del reality brasiliano, ma anche quello dello staff della stessa. Ripercorriamo ...

