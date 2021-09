Covid: oggi 1.772 casi e 45 morti, la positività sale all' 1,4% (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. oggi i nuovi casi sono 1.772, contro i 3.099 di ieri (ma come sempre il lunedì con molti meno tamponi) e soprattutto i 2.407 di lunedì scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 20%. I decessi sono 45 (ieri 44), per un totale di 130.742 vittime dall'inizio dell'epidemia. In leggero aumento i ricoveri, come capita spesso il lunedì per via delle poche dimissioni nel weekend: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +2) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 488, mentre i ricoveri ordinari sono 52 in più (ieri -62), 3.487 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono 124.077, 153 mila meno di ieri, con il tasso di positività che sale dall'1,1% all'1,4%. La regione con più casi ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia.i nuovisono 1.772, contro i 3.099 di ieri (ma come sempre il lunedì con molti meno tamponi) e soprattutto i 2.407 di lunedì scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 20%. I decessi sono 45 (ieri 44), per un totale di 130.742 vittime dall'inizio dell'epidemia. In leggero aumento i ricoveri, come capita spesso il lunedì per via delle poche dimissioni nel weekend: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +2) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 488, mentre i ricoveri ordinari sono 52 in più (ieri -62), 3.487 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono 124.077, 153 mila meno di ieri, con il tasso dichedall'1,1% all'1,4%. La regione con più...

