“Bridgerton 2”: le prime immagini della seconda stagione, ecco il teaser (Di lunedì 27 settembre 2021) Presentato nel corso dell’evento Netflix “Tudum” L’evento globale, Tudum, organizzato da Netflix nel weekend ha riservato tante sorprese. In primis sono state condivise le prima immagini di “Bridgerton 2?. L’attesa serie, giunta alla sua seconda stagione e prodotta da Shondaland, presto, anche se non c’è una data, farà il suo debutto du Netflix. Leggi anche: “Bridgerton”: riprese sospese ancora una volta Intanto, sono state rilasciate le prime immagini della seconda stagione, basata sempre sui libri di Julia Quinn e che questa volta si concentrerà sul maggiore di Casa Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey). Nel mini teaser appare anche una delle nuove comparse del cast, Kate Sharma ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Presentato nel corso dell’evento Netflix “Tudum” L’evento globale, Tudum, organizzato da Netflix nel weekend ha riservato tante sorprese. In primis sono state condivise le primadi “2?. L’attesa serie, giunta alla suae prodotta da Shondaland, presto, anche se non c’è una data, farà il suo debutto du Netflix. Leggi anche: “”: riprese sospese ancora una volta Intanto, sono state rilasciate le, basata sempre sui libri di Julia Quinn e che questa volta si concentrerà sul maggiore di Casa, Anthony (Jonathan Bailey). Nel miniappare anche una delle nuove comparse del cast, Kate Sharma ...

