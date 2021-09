Brexit, boomerang sull’Inghilterra: mancano merci camionisti e allevatori (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo alcuni osservatori il progetto della Brexit era nato per tenere insieme il Regno Unito, da anni alle prese con spinte centrifughe sempre più forti. E per rilanciare una sorta di ‘grande’ Inghilterra, sganciata dall’Europa e alla ricerca di una nuova leadership internazionale. Ma a poco più di un anno e mezzo dall’uscita di Londra dall’Unione europea i sogni di gloria dell’ex potenza imperiale s’infrangono contro banali taniche di benzina. Inghilterra, mancano camionisti Il premier Boris Johnson sta infatti valutando l’ipotesi di far intervenire l’esercito per consegnare carburante alle stazioni di servizio lungo le arterie stradali dell’Inghilterra. Il tutto dopo un fine settimana di rifornimenti da panico, con i cittadini in coda davanti alle pompe per il timore di restare a secco. Nel paese non ci sono abbastanza ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo alcuni osservatori il progetto dellaera nato per tenere insieme il Regno Unito, da anni alle prese con spinte centrifughe sempre più forti. E per rilanciare una sorta di ‘grande’ Inghilterra, sganciata dall’Europa e alla ricerca di una nuova leadership internazionale. Ma a poco più di un anno e mezzo dall’uscita di Londra dall’Unione europea i sogni di gloria dell’ex potenza imperiale s’infrangono contro banali taniche di benzina. Inghilterra,Il premier Boris Johnson sta infatti valutando l’ipotesi di far intervenire l’esercito per consegnare carburante alle stazioni di servizio lungo le arterie stradali dell’Inghilterra. Il tutto dopo un fine settimana di rifornimenti da panico, con i cittadini in coda davanti alle pompe per il timore di restare a secco. Nel paese non ci sono abbastanza ...

Advertising

RobertoMattiaz1 : RT @wireditalia: Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra d… - RobRe62 : RT @wireditalia: Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra d… - teostarr : RT @wireditalia: Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra d… - infoiteconomia : Il boomerang della Brexit - marketingpmi : RT @wireditalia: Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra d… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit boomerang Il boomerang della Brexit Una Brexit sempre meno hard? C'è certamente un aspetto legato alla pandemia che ha contribuito a mettere in ginocchio l'economia britannica, come è d'altronde per gli altri paesi europei e del mondo. ...

Costi, burocrazia e fatica: le tre ragioni per cui non si trovano camionisti in Italia A distanza di anni dall'adozione le norme si sono rivelate un boomerang, anche per gli autisti ... La Gran Bretagna, anche a causa Brexit, è alle prese con le stesse difficoltà. Una penuria che ha ...

Il boomerang della Brexit Wired Italia Il boomerang della Brexit Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra dall'Unione europea svela tutte le sue conseguenze ...

No al Green Pass, perché la scelta del Regno Unito rischia di diventare un boomerang È l'occasione per una ripartenza, con una nuova fase che si apre nella lotta al Covid, la Brexit dietro le spalle ma ancora causa di strascichi pericolosi e l'imbarazzante ricordo del oris Johnson cam ...

Unasempre meno hard? C'è certamente un aspetto legato alla pandemia che ha contribuito a mettere in ginocchio l'economia britannica, come è d'altronde per gli altri paesi europei e del mondo. ...A distanza di anni dall'adozione le norme si sono rivelate un, anche per gli autisti ... La Gran Bretagna, anche a causa, è alle prese con le stesse difficoltà. Una penuria che ha ...Crisi nei rifornimenti di benzina. Visti d'urgenza per colmare la manodopera che manca. Logistica ko. L'uscita di Londra dall'Unione europea svela tutte le sue conseguenze ...È l'occasione per una ripartenza, con una nuova fase che si apre nella lotta al Covid, la Brexit dietro le spalle ma ancora causa di strascichi pericolosi e l'imbarazzante ricordo del oris Johnson cam ...