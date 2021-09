Anywave Safilens | vittoria assoluta alla XXII Regata del Conero

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 27 settembre 2021) Buona la prima per, che al suo debutto nelle acque anconetane porta a casa unae il record di percorrenzadel. Domenica 26 settembre lo start alla classicaorganizzata presso il Marina Dorica ha visto al via oltre 160 imbarcazioni, suddivise in varie classi. Partenza rimandata di un’ora, poi vento fino a 16 nodi L’iniziale mancanza di vento non ha scoraggiato l’entusiasmo e alla partenza rimandata di un’ora rispetto al programma, un libeccio tra i 12 e i 16 nodi ha fatto il suo ingresso, accompagnando le imbarcazioni lungo il percorso di 11 miglia antistante la riviera del. Il bellissimo percorso lungo costa, complice la giornata quasi estiva, ha permesso anche ...