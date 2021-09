Alvino sicuro | Con Haaland e Mbappé c' è Osimhen!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 settembre 2021) Carlo, noto giornalista, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la prestazione del Napoli di ieri sera contro il Cagliari. Gli azzurri oltre ad essersi imposti per 2-0, hanno centrato la sesta vittoria consecutiva.ha voluto inoltre evidenziare l'ennesima prestazione da top di Osimhen: "Che piaccia o no, insieme atra gli under 23 più forti al mondo c'è VictorVlahovic è bravo a tirare i calci di rigore, ma in questo momento sul podio ci sono il norvegese, il francese e l'attaccante numero 9 del Napoli"